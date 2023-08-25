Anatolia MTB Stage Race Ürgüp etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan 'Anatolia MTB Stage Race' Ürgüp etabıyla devam etti. Ürgüp'te gerçekleşen dağ bisikleti yarışında sporcular, 36 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarış sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan "Anatolia MTB Stage Race" Ürgüp etabıyla devam etti.

Dağ bisikleti yarışı için Ürgüp'e gelen sporcular, hazırlıklarını tamamladıktan sonra başlama çizgisinde bir araya geldi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in işaretiyle 36 kilometrelik parkurda yarış başladı.

Türkiye, İran ve Kazakistan'dan yarışmaya katılan ve süreye karşı yarışan 37 sporcu, Ürgüp'ten başladıkları yarışta, Ortahisar beldesi, Çavuşin köyü, Güllüdere ve Pancarlık vadilerinde pedal çevirerek yeniden Ürgüp'e ulaştı.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Cemil Bozkurt birinci, Nasuh Yılmazdağ ikinci, Harun Ömür ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Azize Bekar, üçüncülüğü de Tatyana Genelava elde etti.

Furkan Akçam'ın birinci olduğu elit erkekler kategorisinde ise Ahmet Can Akpınar ikinci, Emre Yuca Denis de üçüncü oldu.

Düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir gazetecilere, Kapadokya'nın doğal güzelliklerin yanı sıra dağ bisikleti yarışları için elverişli bir parkura sahip olduğunu belirterek, "Daha önce benzer yarışlar düzenlendi ancak bu etapta ilk kez gerçekleştirildi. Hem ülkemiz hem de uluslararası arenada derece elde eden sporcuların katıldığı önemli bir organizasyon." dedi.

Yarışlar, yarın Kırşehir'in Kaman ilçesinde devam edecek.