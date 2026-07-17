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Hafızlık öğrencileri yeşil sahada moral depoladı

Hafızlık öğrencileri yeşil sahada moral depoladı
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Mersin Anamur'da hafızlık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen moral ve motivasyon programında öğrenciler piknik, sportif etkinlikler ve off-road gösterisiyle keyifli vakit geçirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen moral ve motivasyon programında öğrenciler doğayla buluşurken, sportif etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Musab Bin Umeyr Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, Kaş Pazarı Yaylasında düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Gün boyunca çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, off-road gösterilerini izledi, geleneksel çocuk oyunlarından çelik çomak oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Programın devamında Kalınören Lütfi Özdemir Parkındaki halı sahada, yaz Kur'an kursları arasında düzenlenmesi planlanan geleneksel futbol turnuvası öncesinde hazırlık maçı yapıldı. Dostluk ve kardeşlik ortamında sahaya çıkan öğrenciler, turnuva öncesi ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Muhammet Ebubekir Sert, hafızlık eğitiminin yoğun bir disiplin gerektirdiğini belirterek, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Sert, öğrencilerin hem ruhen hem de bedenen dinlenme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Etkinlikte öğrencilere çevre temizliği, paylaşma kültürü, birlikte hareket etme bilinci ve sokak hayvanlarına karşı merhamet konularında da farkındalık eğitimi verildi.

Programa katılan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ise hafızlığın sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekten ibaret olmadığını belirterek, bu sürecin sabır, disiplin ve güzel ahlakla tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer etkinliklerin sürdürülmesini istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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