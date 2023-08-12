ANALİG Voleybol Türkiye Birinciliği İzmir'de Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye Birinciliği müsabakaları, İzmir'de tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022-2023 yılı Osman Bayrakdar Sezonu faaliyet programında yer alan ve 8 Ağustos'ta başlayan turnuvanın final maçları Halkapınar Spor Salonunda yapıldı. Organizasyonda farklı kentlerden 12'şer kız ve erkek takımı mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalyaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Seyfettin Şahan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ANALİG Koordinatörü Turgut Başer ve İzmir Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu'nun katıldığı törenle takdim edildi.