Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü'nden Satranç Turnuvası

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi.

Yabancı Diller Kulübü Danışmanı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr Üyesi Sonnur Aktay'ın koordinatörlüğünde gerçekleşen 1. Satranç Turnuvası'na çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden satranç müsabakaları sonucunda Anadolu Üniversitesi öğrencileri Furkan Tatar üçüncü, Ahmet Ali Ünal ikinci ve Göktuğ Ünal Boyacı şampiyon oldu. Turnuva sonrasında dereceye giren yarışmacılara belge ve madalya takdim edildi. 1. Satranç Turnuvası'nda başarı elde eden öğrenciler Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'nda Anadolu Üniversitesini temsil edecek. - ESKİŞEHİR