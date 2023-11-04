Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'ya 93-81 yenildi. Bu sonuçla Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu

SALON: Virtus Segafredo Arena

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Saulius Racys, Dragan Porobic

VIRTUS BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 7, Belinelli 17, Shengelia 19, Dusnton 14, Lundberg, Smith 12, Dobric 7, Mickey 10, Abass, Cacok 4

ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 17, Thompson 6, Willis 4, Jones 6, Bryant 7, Clyburn 10, Zizic 15

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 41-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62

BEŞ FAULLE: 38.42 Cordinier (Virtus Bologna )

Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun 6'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 93-81 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 4'üncü mağlubiyetini yaşadı. İtalya temsilcisi ise 5'inci galibiyetini elde etti.

Euroleague'de bu hafta alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız - Bayern Münih: 74-68

Fenerbahçe Beko - Olympiacos: 79-77

Zalgiris - LDLC Asvel: 88-91

Maccabi Tel Aviv - Real Madrid: Ertelendi

Valencia Basket - ALBA Berlin: 79-71

Olimpia Milano - Monaco: 66-72

Virtus Bologna - Anadolu Efes: 93-81

Baskonia - Partizan: 84-83

Barcelona - Panathianikos: 80-72