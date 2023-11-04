Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu
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Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 6. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'ya 93-81 yenildi. Bu sonuçla Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Virtus Segafredo Arena
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Saulius Racys, Dragan Porobic
VIRTUS BOLOGNA: Pajola 3, Cordinier 7, Belinelli 17, Shengelia 19, Dusnton 14, Lundberg, Smith 12, Dobric 7, Mickey 10, Abass, Cacok 4
ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 17, Thompson 6, Willis 4, Jones 6, Bryant 7, Clyburn 10, Zizic 15
1'İNCİ PERİYOT: 20-18
DEVRE: 41-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-62
BEŞ FAULLE: 38.42 Cordinier (Virtus Bologna )
Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun 6'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 93-81 kaybetti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 4'üncü mağlubiyetini yaşadı. İtalya temsilcisi ise 5'inci galibiyetini elde etti.
Euroleague'de bu hafta alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız - Bayern Münih: 74-68
Fenerbahçe Beko - Olympiacos: 79-77
Zalgiris - LDLC Asvel: 88-91
Maccabi Tel Aviv - Real Madrid: Ertelendi
Valencia Basket - ALBA Berlin: 79-71
Olimpia Milano - Monaco: 66-72
Virtus Bologna - Anadolu Efes: 93-81
Baskonia - Partizan: 84-83
Barcelona - Panathianikos: 80-72