Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'yı ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Son iki maçta Valencia Basket ve Zalgiris'i mağlup eden Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısında kazanıp, galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada bulunuyor.

Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12'sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında, Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmayı, İtalya ekibi 99-89 kazanmıştı.

İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 11. maç

Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar, 5'er galibiyet elde etti.

Avrupa kupalarında 903. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesiyle Avrupa kupalarında 903. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 902 karşılaşmada 502 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 655. maçını yapacak. Geride kalan 654 müsabakanın 345'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.