Anadolu Efes'te Sakatlık Şoku: Papagiannis 8 Ay Yok!

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Ercan Osmani'nin de 3 hafta sürmesi beklenen bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
