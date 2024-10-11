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Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar

Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
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Anadolu Efes'in Amerikalı basketbolcusu Stanley Johnson'un dün gece evi kurşunlandı. Korku dolu anlar yaşayan 28 yaşındaki sporcunun dairesinin camlarına iki kurşun isabet etti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Efes'in Amerikalıyıldızı Stanley Johnson, evinde korku dolu anlar yaşadı. 28 yaşındaki basketbolcu, az daha canından oluyordu.

EVİNİ KURŞUNLADILAR

Johnson'ın Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 20. kattaki dairesinin camlarına dün akşam (perşembe) iki kurşun isabet etti. Olay sırasında evde olan Johnson, seslerin ardından polisi aradı. Olay yerine gelen polis, üçüncü kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı ve olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Anadolu Efes Basketbolcu Basketbol Güvenlik 3-sayfa Polis Spor

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