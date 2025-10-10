Anadolu Efes, Partizan'a Yenildi
Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Cordinier'nin 24 sayısı kaydetmesine rağmen, ev sahibi takım Brown'ın 24 sayısıyla galip geldi.
Salon: Belgrad
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)
Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski
Anadolu Efes : Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3
1. Periyot: 31-24
Devre: 55-43
3. Periyot: 71-69
Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.
Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.