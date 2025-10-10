Haberler

Anadolu Efes, Partizan'a Yenildi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Cordinier'nin 24 sayısı kaydetmesine rağmen, ev sahibi takım Brown'ın 24 sayısıyla galip geldi.

Salon: Belgrad

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Amit Balak (İsrail)

Partizan: Carlik Jones 10, Brown 24, Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Milton 6, Washington 6, Osetkowski 10, Marinkovic, Pokusevski

Anadolu Efes : Weiler-Babb 9, Cordinier 24, Dozier 4, Ercan Osmani 21, Larkin 16, Şehmus Hazer, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Swider 3

1. Periyot: 31-24

Devre: 55-43

3. Periyot: 71-69

Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Anadolu Efes'te Cordinier'nin 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takım adına Brown'ın 24 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci yenilgisini yaşadı. Partizan ise ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
