Kızılyıldız: 65-87

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 17, Poirier 6, Cordinier 3, Swider 13,, Loyd, Şehmus Hazer, Jones 11, Smits 2, Ercan Osmani 2, Beaubois 8, Dozier 3

KIZILYILDIZ: Moneke16, Butler 10, McIntyre 2, Motiejunas 7, Kalinic 4, Nwora 24, Ojeleye 11, Dos Santos, Davidovac 2, Izundu 11

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

DEVRE: 25-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-66

EuroLeague'in 19'uncu haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladığı maçtan 65-87 mağlup ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 7 dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken ilk çeyreğin son dakikalarında özellikle Jordan Nwora ile etkili olan konuk ekip skoru lehine çevirdi ve sayı üretmekte zorlanan temsilcimiz karşısında ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

2'nci periyotta rakibinin etkili savunmasına çözüm bulamayan Anadolu Efes, son 40 saniyesine 20 sayı geride girdiği ilk yarıda soyunma odasına 43-25 geride girdi.

3'üncü periyotta farkı azaltma çabası sonuç vermeyen ve periyodu 41-66 geride kapatan mavi-lacivertliler maçtan da 65-87 mağlup ayrıldı.

DUSAN ALIMPIJEVIC DE KARŞILAŞMAYI SALONDA İZLEDİ

Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş'la birlikte Sırbistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten Dusan Alimpijevic, Sırp ekibi ve Anadolu Efes arasındaki karşılaşmayı salonda takip etti.

MAÇIN OYUNCUSU NWORA

Geçen yıl Anadolu Efes forması giyen Jordan Nwora eski takımına attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bu performansıyla aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.