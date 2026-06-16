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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Jordan Loyd ile sözleşme yeniledi

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon 65 maçta forma giydi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'un sözleşmesinin 1+1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "2025-2026 sezonu başında takımımıza katılan Jordan Loyd ile 1+1 sezonluk sözleşme uzattık." ifadeleri kullanıldı.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 65 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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