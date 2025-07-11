Anadolu Efes, Darius Thompson ile Sözleşmesini Feshetti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Darius Thompson ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Thompson'a teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Darius Thompson ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Darius Thompson ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunuyoruz. Kendisine formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 30 yaşındaki basketbolcu, 2024-2025 sezonu başında Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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