Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

Bu kadarı normal değil! Ege'de 48 saatte yaşanan deprem sayısına bakın
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'koltuk' yanıtı
Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak

"Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak"
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı

Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan'ı 83-68'le Geçti

Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan'ı 83-68'le Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan karşısında 83-68'lik skorla galip gelerek 13'üncü galibiyetini aldı. Maç öncesinde Necati Güler'e, 'Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Özel Ödülü' verildi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes : Beaubois 20, Thompson 7, Erkan Yılmaz 5, Poirier 4, Willis 9, Nwora 22, Rıdvan Öncel 7, Dozier 4, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Oturu 5

Bursaspor Yörsan: Brown 13, Michineau 10, Grantham 15, Sarper David Mutaf 9, Gavrilovic 6, Ömer Utku Al 2, Sharma 6, Berkay Candan 7

1. Periyot: 21-16

Devre: 41-39

3. Periyot: 63-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 83-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 13'üncü galibiyetini aldı. Bursa ekibi ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Öte yandan, "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Özel Ödülü", karşılaşma öncesinde gerçekleşen törenle Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler'e verildi.

Necati Güler'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
img

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
img

Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı!
img

İsrail'in yeni genelkurmay başkanında Türkiye detayı: En önemli görevi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

Sandalyede ölü bulunmuştu! Katilin kimliği hayrete düşürdü
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Kadıköy'de inanılmaz geri dönüş
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.