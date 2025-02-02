Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan'ı 83-68'le Geçti

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes : Beaubois 20, Thompson 7, Erkan Yılmaz 5, Poirier 4, Willis 9, Nwora 22, Rıdvan Öncel 7, Dozier 4, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Oturu 5

Bursaspor Yörsan: Brown 13, Michineau 10, Grantham 15, Sarper David Mutaf 9, Gavrilovic 6, Ömer Utku Al 2, Sharma 6, Berkay Candan 7

1. Periyot: 21-16

Devre: 41-39

3. Periyot: 63-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Bursaspor Yörsan'ı 83-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, 13'üncü galibiyetini aldı. Bursa ekibi ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Öte yandan, "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Özel Ödülü", karşılaşma öncesinde gerçekleşen törenle Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Necati Güler'e verildi.

Necati Güler'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.