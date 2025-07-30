Anadolu Efes, Brice Dessert ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Fransız pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladı.

ANADOLU Efes, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

2003 doğumlu 2,12'lik oyuncu uluslararası düzeyde Fransa milli takımını temsil ediyor. Brice Dessert, daha önce INSEP, Rouen ve Blois formalarını giyerken geçen sezon Strasbourg için parkede mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.