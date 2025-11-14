Anadolu Efes, Bayern Münih'i Zorla Geçti

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 74-72 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, "Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." dedi.

Maçı ardından yaptığı açıklamada iyi bir takıma karşı son derece iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kokoskov, "Anadolu Efes olarak her zaman her maça hazırız. Son derece odaklı bir şekilde çıkıyoruz. Antalya'ya ve tüm Antalyalı basketbolseverlere destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onların arkamızdaki desteğini güçlü bir şekilde hissettik. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı oldular." diye konuştu.

Maçta 17 sayı fark oluşturmaların rağmen doğru kararlar verememeleri nedeniyle rakiplerinin maçtan kopmadığını aktaran Kokoskov, "Dördüncü periyottaki bu bölümler bizim aşil tendonumuz, zayıf karnımız diye tabir edebileceğimiz yönümüz. Bu düşüşü yaşamış olsak da deneyimli oyuncularımız sayesinde galibiyeti elde etmeyi başardık. Çok fazla top kaybı yaptık. Yine de gereken çabayı ortaya koyduğumuz ve galibiyeti elde ettiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Kokoskov, Bayern Münih'i de tebrik ettiğini, eksik oyuncuları olmalarına rağmen iyi mücadele ortaya koyduklarını kaydetti.

Larkin'in sakatlığının ciddiyetiyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığına değinen Kokoskov, şöyle konuştu:

"Larkin'in yokluğunda Cordinier sorumluluk aldı. Avrupa'nın en iyi sağlık ekiplerinden birisine sahibiz. Larkin bizim için son derece önemli bir oyuncu. Bu takımın yüzü konumunda. En önemli hücum silahlarımızdan bir tanesi. Böylesi bir sakatlık yaşamasına, yokluğuna kendimizi hazırlamamıştık. Kullandığımız motto kim sakatlanıyorsa onun yerine kim bu görevi, sorumluluğu üstlenebilir felsefesi üzerine. Çok sayıda eksiğimiz var. Larkin'in durumunu da göz önünde bulundurursak büyük bir talihsizlik yaşadığımızı söyleyebilirim."