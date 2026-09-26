Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi derbisinde yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi derbisinde yarın Beşiktaş'ı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk hafta derbisinde Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek. Anadolu Efes EuroLeague'de Barcelona'ya 89-82, Beşiktaş ise Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun ilk haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Derbide Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak.
Bu sezon bir resmi maça çıkan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 kaybetti.
Beşiktaş ise Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 72-59, 13 sezon sonra katıldığı EuroLeague'deki ilk maçında ise sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.