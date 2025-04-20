Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo SK- Gebze Belediyesi SK ile Şahinbey Belediyespor- Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Alves Kablo SK-Depsaş Enerji SK: 6-2

Şahinbey Belediyespor-ODTÜ Teknokent SK: 8-1

Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler SK- İzmir Büyükşehir Belediyesi SK: 2-0

Gebze Belediyesi SK-Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute FK: 2-1

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak.