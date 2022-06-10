Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek - Haberler

Amedspor güçlenerek yoluna devam edecek TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda yönetimin yeni isimlerle güçlendirilerek mevcut başkan Selahaddin Yıldırım başkanlığında yola devam edilmesi bekleniyor. TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de 19 Haziran'da yapılacak genel kurulda yönetimin yeni isimlerle güçlendirilerek mevcut başkan Selahaddin Yıldırım başkanlığında yola devam edilmesi bekleniyor. Geçen sezon Play-off oynayan ancak penaltılarla Tarsus İdman Yurdu'na yenilerek üst lig hayalini gerçekleştiremeyen Amedspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Gelecek hafta yapılacak genel kurul öncesinde yönetimi güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yönetimden bazı isimlerle yola devam edilmeyeceği, yönetime yeni isimler takviye edilerek listenin güçlendirileceği kaydedildi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la yeniden anlaşan, futbolculardan Bekir Sevgi, Oğuz Çetinkaya ve Hüseyin Güngör'ün sözleşmelerini uzatan Amedspor, öncelikle iç transferi tamamlayarak teknik heyetin raporu doğrultusunda dış transfer çalışmalarına yoğunlaşmak istiyor. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Amedspor Spor Haberler

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