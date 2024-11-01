Amedspor Ersun Yanal'ın yerini hemen doldurdu
Ersun Yanal'ın istifası sonrası Amedspor'da teknik direktör arayışları başladı. Amedspor'un ilk adayı Hakan Keleş olarak belirlendi. Keleş, son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Ancak Keleş'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda Amedspor'un B planı Servet Çetin olacak. Çetin son olarak Sivasspor'u çalıştırmıştı. Amedspor, 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamış ancak 10 hafta sonunda 15. sıradaki yerinden dolayı hayal kırıklığı yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'da Yanal'ın yerine gelecek isim netlik kazanmaya başladı.
YANAL'IN YERİ ÇABUK DOLUYOR
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Amedspor'da şimdilik iki isim üzerine yoğunlaşıldı.
HAKAN KELEŞ VE SERVET ÇETİN'E TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
Ajansspor'da yer alan habere göre, Amedspor ilk olarak Hakan Keleş'e teklif götürecek. Keleş son olarak Konyaspor'u çalıştırmış 11 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı. Diyarbakır ekibi Hakan Keleş'ten olumsuz yanıt gelmesi halinde ise son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin'e yönelecek.