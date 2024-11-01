Amedspor Ersun Yanal'ın yerini hemen doldurdu

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Amedspor'da Yanal'ın yerine gelecek isim netlik kazanmaya başladı.

YANAL'IN YERİ ÇABUK DOLUYOR

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Amedspor'da şimdilik iki isim üzerine yoğunlaşıldı.

HAKAN KELEŞ VE SERVET ÇETİN'E TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Amedspor ilk olarak Hakan Keleş'e teklif götürecek. Keleş son olarak Konyaspor'u çalıştırmış 11 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı. Diyarbakır ekibi Hakan Keleş'ten olumsuz yanıt gelmesi halinde ise son olarak Sivasspor'u çalıştıran Servet Çetin'e yönelecek.