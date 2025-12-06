Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. Maçta dikkat çeken goller ve sarı kartlar yaşandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 4-3 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
