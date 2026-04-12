Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Amed Sportif Faaliyetler ile Eminevim Ümraniyespor, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.