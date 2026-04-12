Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın oynayacağı Eminevim Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde idman yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Amed Sportif Faaliyetler ile Eminevim Ümraniyespor, yarın saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin