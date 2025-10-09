Amed Sportif Faaliyetler, Sinan Kaloğlu'nu Teknik Direktör Olarak Atadı
Amed Sportif Faaliyetler, istifa eden teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu'nu teknik direktör olarak atadığını duyurdu. Kulüp, Kaloğlu'na hoş geldin diyerek yeni sezonda başarılar diledi.
1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörlüğüne Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.
1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2 hafta önce istifa eden teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Amedsporumuza Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve ekibine Amedsporumuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.