Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Pendikspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar yaptı.

Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.