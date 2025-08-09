Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Diagne, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Bir zamanlar Ligi sallayan takımın maçları YouTube'da yayınlanacak
