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Amed Sportif Faaliyetler liderliği kaybetti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek liderliği kaybetti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Kastamonuspor'a 2-1 yenilerek liderliği kaybetti.

Amed Sportif Faaliyetler evinde Kastamonuspor'u ağırladı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında kontratak yakalayan ve daha sonra kaleci ile ceza sahası içerisinde karşı karşıya kalan Muhammed Enes Durmuş'un vuruşuyla Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. Maçın 21'inci dakikasında kontratak ile Amed Sportif Faaliyetler sahasına giren İlyas Kubilay Yavuz'un vuruşuyla Kastamonuspor 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarısı eşitlikle tamamlanan maçın 48'inci dakikasında Kastamonuspor, Yalçın Kılınç'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

Maç başlamadan Amed Sportif Faaliyetler takımı Sportif Direktörü Murat Yiğiter ile Kastamonuspor'un kalecisi olan oğlu Abdullah Yiğiter birbirlerine sarılarak başarılar diledi. Kastamonuspor bu galibiyet ile puanını 34'e çıkararak liderliğe yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler ise namağlup serisini 16. haftada kaybetmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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