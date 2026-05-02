Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi, Diyarbakır'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Kentin işlek noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin sevincini yaşadı.

Kentte Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgesinde toplanan taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından meşale ve havai fişeklerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.

Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.

Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım."