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Amedspor, Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı

Amedspor, Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı
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Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray'ın sağ beki Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya hoş geldin denilerek başarılar dilendi.

AMED Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül'ü renklerine bağladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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