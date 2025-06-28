Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, futbolcuya emekleri için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı Doğan Can Davas'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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