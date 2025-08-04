Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'yı Transfer Etti

Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'yı Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transferin başarılı olacağına inanıldığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrailli Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil-kırmızı formamız altında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Dia Saba'ya, Amedspor kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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