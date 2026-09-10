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Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'nde çift antrenman yaptı.

Sabahki antrenmanda salonda ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra sahada atletik koşu çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise futbolcular sahada taktik çalıştı.

Diyarbakır temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Başakşehir, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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