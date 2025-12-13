Haberler

Amasyaspor'da yönetim genel kurul kararı aldı

Güncelleme:
Amasyaspor Kulübü Başkanı Şükrü Derici, takımın mevcut durumu ve yaşanan sorunlar nedeniyle genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Derici, kulübe olan ilginin azaldığını ve futbolculara yapılan yatırımların boşa gittiğini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında geçmişte katkı sağladığı kulübün eski yöneticilerinden destek alamayıp yalnız bırakıldığını öne süren Şükrü Derici, "Bu şartlar altında, bu ilgisizlikten bir yere varamayacağımız netleşmiştir. Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda genel kurula gitme kararı alınmıştır. İki maç daha takımı götürerek istifa etmeyi düşünüyoruz. Bu karar bir kaçış değil. Aksine Amasyaspor'un geleceğini kurtarma adına atılmış bir zorunlu adımdır" dedi.

"Herkes Amasyaspor'u görmezden gelmiştir"

Sezon başında başkanlığı üstlenirken verilen sözlerin çok az kısmının hayata geçtiğini anlatan Şükrü Derici, "Geri kalan kısmı havada kaldı. Geçmiş yıllarda Amasyaspor'da görev yapan başkanlara ve yöneticilere ciddi maddi desteklerim olmuştur. Bunu övünmek için değil, bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum. Ancak sebebini hala anlamadığım bir şekilde benim başkanlığım döneminde herkes kör olmuşçasına Amasyaspor'u görmezden gelmiştir" diye konuştu.

"Ceza alan 13 futbolcuya verdiğimiz paraların çoğu boşa gitti"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında futbolcularından 13'ünün ceza aldığına işaret eden Derici, "Bu durum bizim belimizi bükmüştür. 13 futbolcuya verdiğimiz paraların çoğu boşa gitmiştir. Sonuçta bu takım ligin ikinci yarısında yeniden kurulacaktır. Kararımızda bahis soruşturmasının da etkisi var. Hoş olmayan bir durum. Ancak zaman olarak yanlış. Sonraya bırakılabilirdi. Bizim verdiğimiz paralar, emekler şu anda boşa gitti" şeklinde konuştu. - AMASYA

Haberler.com

