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Amasyaspor FK, Hacettepe 1945'i 3-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Amasyaspor'un gollerini Talha Mayhoş (2) ve Gökay Iravul kaydetti.