Amasyaspor FK, Hacettepe 1945'i 3-1 mağlup etti
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Amasyaspor'un gollerini Talha Mayhoş (2) ve Gökay Iravul kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Amasyaspor FK, 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Kemal Ögen xx, Mustafa Güçer xx, Mehmet Sonay xx
Amasyaspor FK: Mücahit Çıra xx, Cuma Ali Üzüm x, Onur Şirin x, Can Morgül x (Gökay Iravul dk. 81 xx), Samet Eker x (Kadir Karış dk. 76 x), Tuncay Fındıkçı x (Emre Işık dk. 46 x), Kubilay Serbest x, Ömer Faruk Aydemir x (Özgür Özdemir dk. 81 x), Talha Mayhoş xx, Batuhan Ayvaz x (Emre Karadağ dk. 64 x), Emircan Ataş x
Hacettepe 1945: Ebrar Yiğit Aydın x, Fatih Karslı x (Bayramcan Alyurt dk. 46 x), Ataberk Gök x (Berat Tosun dk. 86 x), Batuhan Tekin x (Nizam Halil Demir dk. 72 x), Tunahan Akpınar xx, Gürkan Alver x, Mustafa Sipahioğlu x, Emrecan Dönmez x (Çağrı Kablan dk. 72 x), Muhammet Furkan Kılıç x (Furkan Ünsal dk. 87. x), Hakan Bozkurt x, Sami Gökhan Altıparmak x
Goller: Talha Mayhoş (dk. 62, 90), Gökay Iravul (dk. 84) (Amasyaspor), Tunahan Akpınar (dk. 76) (Hacettepe 1945)
Sarı kartlar: Cuma Ali Üzüm, Emre Işık, Can Morgül (Amasyaspor), Çağrı Kablan (Hacettepe 1945) - AMASYA