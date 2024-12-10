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Amasya Valisi Hokey Takımını Ziyaret Etti

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Amasya Valisi Önder Bakan, Süper Lig'de mücadele eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'nı ziyaret etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, Süper Lig'de mücadele ederek Amasya'yı temsil eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'nı ziyaret etti.

Vali Bakan, Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ile birlikte, takımı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Bakan, hokey takımının Süper Lig'deki başarılarıyla Amasya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade ederek, "Bu hafta başlayacak olan Süper Lig karşılaşmaları öncesi takımımızı antrenman esnasında ziyaret ettik. Spor, bir ülkeyi veya bir şehri temsil etmenin en güzel yoludur. Burada Amasya'mızı süper ligde temsil eden Amasya Gençlik ve Spor Kulübü Hokey Takımı'mıza başarılar diliyorum. Eminim ki şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor
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