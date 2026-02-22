Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Altınpost Giresunspor, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 35-31 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda 18-14 önde kapattığı maçta, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak