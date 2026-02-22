Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Altınpost Giresunspor, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 35-31 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıda 18-14 önde kapattığı maçta, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-14 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 35-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
