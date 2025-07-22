Altınordu, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, geçen sezonun son bölümünde göreve getirilen Teknik Direktör Namet Ateş nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde start verdi. İzmir temsilcisinde sözleşmesi sona eren genç teknik adamın kontrat yenilemesi bekleniyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takıma yatırımcı bulamazsa kırmızı-lacivertli takımı yine Namet Ateş'e emanet edecek. A takımın yarışmacı haklarının devri gerçekleşirse teknik adam konusunda kararı yeni yatırımcı verecek.

SERHAT'IN TRANSFERİ OLMADI

Altınordu'dan kaleci Serhat Öztaşdelen'in Batman Petrolspor'a transferi konusunda açıklama geldi. İzmir temsilcisi, "Son günlerde medyada yer alan 'Batman Petrolspor, Altınordu'dan Serhat Öztaşdelen'i transfer ediyor' şeklinde haberler yer almıştır. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler konusunda belirli mesafe alınmasına rağmen bazı konularda anlaşma sağlanamayınca Serhat Öztaşdelen'in Batman Petrolspor'a transferi gerçekleşmemiştir" bildirisi yayınladı.