Altınordu, Torbalı'da yeni üs kuracak
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Altınordu, maliyetleri düşürmek için A takımın Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni kapatma kararı aldı ve Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşınacak. İç saha maçlarını da Torbalı'da oynama kararı alan kulüp, alt yaş grupları için ise İnciraltı'nda yeni bir tesis açacak.
Maliyetleri düşürmek için A takımın Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni kapatma kararı alan kırmızı-lacivertliler, akademinin yer aldığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşınacak. Dev tesiste A takım ile birlikte U19 ve U17 takımı da kalacak ve antrenmanlar buradaki sahalarda yapılacak.İzmir temsilcisi, iç saha maçlarını da yine aynı adreste Torbalı'da oynama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni incelediği ve tesis girişindeki Gündüz Tekin Onay Sahası'nı beğendiği öğrenildi. Torbalı için TFF'nin "Resmi maç oynanabilir" raporu vermesi bekleniyor. Daha önce A takımın çalıştığı Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapatılmayacağı, zaman zaman kullanılacağı bildirildi. Alt yaş grupları ise İnciraltı'nda açılan yeni tesiste çalışacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor