Altınordu, Torbalı'da yeni üs kuracak

Altınordu, maliyetleri düşürmek için A takımın Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni kapatma kararı aldı ve Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşınacak. İç saha maçlarını da Torbalı'da oynama kararı alan kulüp, alt yaş grupları için ise İnciraltı'nda yeni bir tesis açacak.