Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş İstifa Etti

Güncelleme:
Altınordu'nun Teknik Direktörü Namet Ateş, takımın bu sezonki kötü sonuçları nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Ateş, Altınordu ailesine veda ederken geçmişteki başarılarına atıfta bulundu.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Karaman FK'ya 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş veda mesajı yayınladı. Kırmızı-lacivertli ekibin başında çıktığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet gören genç teknik adam görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Teknik patron Namet Ateş, "Geçen sezon Altınordu'da harika işler yaptık. Bu sezon kötü bir başlangıç oldu. Yeni bir anlayış ve davranışa takımın ihtiyacı olduğunu düşünüp istifa ediyorum. Yüreğimin bir parçasını bırakarak Altınordu ailesine şükranlarımı sunar, başarılar dilerim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
