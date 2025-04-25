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Altınordu, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor

Altınordu, Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
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Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, Sarıyer ile oynayacakları maçın Play-Off öncesi önemli bir prova olacağını belirtti. Deplasmanda oynayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve zorluk derecesinin yüksek olduğunu ifade etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda lider Sarıyer'le karşılaşacak Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, Play-Off öncesi kendilerini test etme şansı bulacaklarını ifade etti. Oynadıkları son iki maçın da deplasmanda olduğunu hatırlatan Ateş, "İki tane deplasmanımızın arka arkaya olması bizim için avantaj. Şu anda görünen duruma göre Play-Off'un ilk maçını deplasmanda oynayacağız. Bu nedenle bizim için bu maç, Play-Off karşılaşmanın provası gibi olacak. Hafta içinde zaten çalışmaları da bu yönde yaptık. Geçen pazar günü İskenderunspor deplasmanı istediğimiz gibi geçti. İlk maç için istediğimiz birçok şeyi sahada görmek bizi sevindirdi" dedi.

Genç teknik adam Sarıyer karşılaşması ile ilgili olarak şunları ifade etti: "Sarıyer'in şampiyonluk maçına çıkıyor olması önemli. Maçın zorluk derecesi yüksek olacak. Sarıyer taraftarının zaten takımlarına çok büyük ilgileri var. Seyircinin oluşturacağı atmosferde neler yapabileceğimizi göreceğiz. Kendi takımımızın gücünü test etme şansı elde edeceğiz. Kesinlikle orada oyunu güzelleştiren, oyun oynamaya çalışan bir takım olarak sahada bulunacağız. Önemli bir prova olacak bizim adımıza. Çok güzel bir maç bizi bekliyor"

Öte yandan sol bek Alper'in sarı kart cezalısı olduğu Altınordu'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Uğur'un riske edilmemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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