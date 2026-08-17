Altınordu'dan sahte hesap uyarısı

Altınordu, yaptığı yazılı açıklamada kulübün resmi hesapları dışındaki platformlarda, kulübün adı kullanılarak yapılan duyuru ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yeni sezon öncesinde TFF 2. Lig'den çekilme kararı alan ve ardından küme düşürülen Altınordu, resmi sosyal medya hesaplarından önemli bir açıklama yaptı. İzmir ekibi, kulübün adını kullanarak kendini tanıtan kişilere ve resmi hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altınordu'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Kulübümüze transfer gerçekleştirme vaadiyle kendisini kulübümüzün menajeri, yetkilisi veya temsilcisi olarak tanıtan kişi ya da kurumlara kesinlikle itibar edilmemelidir.

Kulübümüzün adı ve markası kullanılarak gerçekleştirildiği belirtilen turnuva, organizasyon, etkinlik ve benzeri duyurulara karşı da dikkatli olunmasını önemle rica ederiz.

Kulübümüz tarafından düzenlenen veya desteklenen tüm organizasyonlara ilişkin bilgiler yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılmaktadır.

Resmi hesaplarımız dışında, kulübümüzün adı kullanılarak yapılan duyuru ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle belirtiriz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı