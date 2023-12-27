Altınordu, Play-Off hattındaki rakiplerine karşı galibiyet alamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan farkla 2 basamak üstünde tamamlayan Altınordu, devre arasına Play-Off hattında giren 6 takımı da mağlup edemedi. Kırmızı-lacivertliler zirve yarışı veren ekipler karşısında 2 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

Deplasmanda lider Esenler Erokspor ve Ankaraspor'a 1-0'lık skorlarla boyun eğip Yeni Mersin İdmanyurdu ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi evinde çıktığı randevularda Bucaspor 1928'le 0-0, 1461 Trabzon'la 2-2, Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı. Altınordu dişli rakipleri önünde kazanamasa da kolay kaybetmeyen bir takım olduğunu göstererek hedefini ikinci yarıda daha üst sıralar olarak belirledi.