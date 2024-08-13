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Altınordu, eski oyuncusunun transferiyle önemli gelir elde edecek

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, eski oyuncusu Ravil Tagir'in Al Jazira'ya transfer olmasıyla önemli bir gelir elde edecek. Altınordu ayrıca dört genç oyuncusunu Fenerbahçe'ye transfer etti.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, eski oyuncusu Ravil Tagir'in yeni sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ya transfer olmasıyla önemli bir gelir elde edecek olmanın sevincini yaşıyor. İzmir ekibinin altyapısında yetişip 2019'da profesyonel olan Kazakistan asıllı Türk stoper, A takımda 1 sezon forma giydikten sonra 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu. Yapılan sözleşmeye Ravil'in bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi eklettiren Altınordu, Başakşehir'in alacağı bonservis ücretine ortak olacak.

Son 2 sezonda kiralık olarak Belçika temsilcisi Westerlo'da top koşturan 21 yaşındaki Ravil, yeni kulübü Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil, " Altınordu'yu çok daha iyi yerlerde temsil edeceğim, bu sadece atılması gereken bir adımdı" diye konuştu. İzmir temsilcisi de eski oyuncusuna başarı diledi. Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösterilen Ravil'in daha yüksek bir bedelle Al Jazira'ya transfer olduğu iddia edilirken, bu transferden yüzde 30 pay alacak Altınordu önemli bir gelir elde edecek.

DÖRT GENÇ FENERBAHÇE ALTYAPISINA GİTTİ

Altınordu altyapısında forma giyen Muharrem Cizgili, Berkay İşcan, Metehan Kurt ve Fırat Başkaya yeni sezon öncesi Fenerbahçe U19 takımına transfer oldu. Genç oyuncular için Sait Altınordu Yerleşkesi'nde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene sporcuların ailelerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı. Altyapı Performans Dönemi Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, "Dört gencimizi Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisine uğurluyoruz. Bu duruma hepimiz seviniyoruz ama bir de burukluk yaşıyoruz. Onlara yıllardır önemli emekler verdik. Onların orada başarılı olacaklarından yüzde yüz eminiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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