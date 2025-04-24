Altınordu'da Sakatlık Kabusu Sonunda Bitti: Sami Satılmış Antrenmanlara Başladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sakatlık kabusu yaşayan Sami Satılmış'ın iyileşerek bireysel antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve sergilediği performansla bu sezon takımın en önemli kozlarından biri olan genç orta saha oyuncusunun Play-Off'a yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Ümit Milli Takım kampında dizenden sakatlanıp menisküs ameliyatı olan Sami, son 6 karşılaşmada forma giyemedi. Milli futbolcunun 8 Mayıs'ta başlayacak Play-Off müsabakalarına kadar antrenman eksiğini kapatarak takıma dönmesi bekleniyor. Altınordu Play-Off'ta finale yükselmesi halinde 1 Haziran'da 1'inci Lig'e yükselme maçına çıkacak. Kırmızı-lacivertlilerde bu hafta sarı kart cezalısı Alper forma giyemeyecek. Tedavisi süren Uğur'un da oynaması beklenmiyor.