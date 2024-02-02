Üye Girişi
Haberler

Altınordu'da Keni Var Uzun'un transferi gerçekleşmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Altınordu'nun TFF 2. Lig Beyaz Grup takımında forma giyen Keni Var Uzun'un ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenmiş ancak transfer gerçekleşmemiştir.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen santrfor Keni Var Uzun elde kaldı. Sezon başında transfer edilen 1.96 boyundaki gurbetçi futbolcuyu bazı kulüplerin bonservisiyle satın almak istediği ancak yönetimin Keni'yi kiralık vermeyi düşündüğü belirtildi.

İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen 24 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşmeyince Keni'nin A takımda kalmasına karar verildi. İzmir'e dönen forvet oyuncusu A takımla yeniden antrenmanlara başladı. Keni Var ile 2026 yılına kadar sözleşme yapan Altınordu ara transferde Emre, Arif ve Mert ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu İzmir Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title