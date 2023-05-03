Altınordu'da Hasan Özer dönemi

Altınordu'da bu sezon üçüncü teknik direktör olarak görev yapan Hasan Özer, takıma 11 puan kazandırarak lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan üçüncü teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı. İzmir ekibinde sezona başlayan Ufuk Kahraman 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi ile 12 puan toplayıp maç başına 0,75 puan ortalaması yakaladı. Kahraman'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Gökhan Ünal 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ile 5 puan toplayarak 0,71 puan ortalaması tutturdu.

Son olarak göreve gelen Teknik Direktör Hasan Özer ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle takımına 11 puan kazandırıp maçı başı 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı. Hasan Özer döneminde Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından hükmen galibiyetle alınan 6 puan da hesaba katıldığında, Altınordu 17 puanı hanesine yazdırdığı periyotta maç başına 1,8 puan ortalaması yakalamış oldu. Teknik patron Hasan Özer, sezon sonunda ligde kalacaklarına inandığını vurguladı.