Altınordu'da Devrim Taşkaya skora en fazla katkı veren isim oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da sezonun ilk yarısında skora en fazla katkı veren isim Devrim Taşkaya oldu. Sezon başında transfer olduğu Amed Sportif'te forma giymeden İzmir temsilcisine imza atan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 kez rakip fileleri sarsıp, 3 de asist yaparak alkış topladı. Genç forvet İlkan'la birlikte takımın en fazla gol atan iki oyuncusundan biri olan Devrim, asistte ise başı çekti. Altınordu Devrim'in rakip ağları havalandırdığı müsabakalarda Bursaspor (D) ve 1461 Trabzon'la berabere kalırken, Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor'u (D) dize getirdi.