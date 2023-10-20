Altınordu'da Ali Özgün Kadro Dışı Bırakıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da disiplinsiz davranışlar sergileyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Ali Özgün'ün kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle Kırşehir Belediyespor maçında kadroya alınmayan Ali Özgün'e ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması iletildi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-lacivertli ekibe ara transfer döneminde katılan ve 15 maçta 9 gol atan 33 yaşındaki golcü, bu sezon TFF 2. Lig'de beklentileri karşılayamadı ve 6 maçta sadece 1 gol kaydetti. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi, Özgün'ü kadro dışı bırakma kararı aldı.

Öte yandan Ali Özgün'ün Altınordu ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. - İZMİR