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Altınordu'da Kadro Sorunu: Sadece 1 Kaleci ve 12 Oyuncu Kaldı

Altınordu'da Kadro Sorunu: Sadece 1 Kaleci ve 12 Oyuncu Kaldı
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2'nci Lig ekibi Altınordu'da kadro erimesi devam ediyor. Takımda sadece 12 oyuncu bulunurken, santrfor kalmadı ve sadece 1 kaleci yer alıyor. Kulüp başkanı, A takımın haklarını devretmek için yatırımcı arıyor.

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun kadrosunda santrfor kalmazken, sadece 1 kalecinin bulunması dikkat çekti. A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan henüz aradığı yatırımcıyı bulamazken, kırmızı-lacivertli ekibin kadrosunda sadece 12 oyuncu kaldı.

Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşan kaleci Arif Şimşir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedilmesinin ardından Altınordu'nun kadrosunda kaleci olarak sadece Efe Kaan Yıldız kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde santrfor ise bulunmuyor. Geçen sezonki golcülerden Akmal ve Serkan'la devre arasında, Keni Var ile şubat ayında, Hamza ve Selahattin ile sezon bittikten sonra yollar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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