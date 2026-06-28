Altınordu'da Kadro Sorunu: Sadece 1 Kaleci ve 12 Oyuncu Kaldı

2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun kadrosunda santrfor kalmazken, sadece 1 kalecinin bulunması dikkat çekti. A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan henüz aradığı yatırımcıyı bulamazken, kırmızı-lacivertli ekibin kadrosunda sadece 12 oyuncu kaldı.

Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşan kaleci Arif Şimşir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedilmesinin ardından Altınordu'nun kadrosunda kaleci olarak sadece Efe Kaan Yıldız kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde santrfor ise bulunmuyor. Geçen sezonki golcülerden Akmal ve Serkan'la devre arasında, Keni Var ile şubat ayında, Hamza ve Selahattin ile sezon bittikten sonra yollar ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı