Altınordu, Akhisarspor'dan golcü Bertuğ'u aldı - Haberler

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ile anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, 25 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, 1.93 boyundaki Bertuğ ile el sıkışarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. İmza törenine A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bertuğ'a hoş geldin der, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kartalspor'da futbola başlayan Bertuğ, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb II takımında oynadıktan sonra Akhisarspor altyapısına transfer oldu. Kiralık olarak alt liglerde Amed Sportif, Tuzlaspor, Tire 1922, Şile Yıldızspor kulüplerinde görev yapan tecrübeli forvet, son 3 sezonda kendi kulübünde forma şansı bulmaya başladı. Bertuğ, geçen sezon 2'nci Lig'de Akhisar formasıyla 27 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarken, kupada da 1 defa gol atma başarısı gösterdi.

Altınordu, altyapısından 18 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, ALFA Teknik Direktörü Namet Ateş'in yanı sıra genç futbolcunun babası Murat Kocabaş, annesi Halime Kocabaş, kardeşi Hülya Kocabaş ve dayısı Yakup Çankırılı da katıldı. Çok mutlu olduğunu dile getiren Mustafa, "Şu anda çok mutluyum. 6 yıldır bu kulüpteyim, ilk hedefimi gerçekleştirdim. Hedeflerime ulaşmak için daha çok çalışacağım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor