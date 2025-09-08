Haberler

Altınordu, 2. Lig'e Kötü Bir Başlangıç Yaptı

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk üç maçında bir beraberlik ve iki yenilgi alan Altınordu, son sıraya geriledi. Genç futbolcularla mücadele eden takım, santrfor eksikliği nedeniyle skora yansıtamadığı iyi oyun sergiledi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor'a 4-0 (D) yenilerek düşme hattına giren Altınordu dün konuk ettiği 24Erzincanspor'a tek golle boyun eğerek son sıraya geriledi. Oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol görürken, 1 gol atabildi. Altyapısından yetişen genç futbolcularla mücadele eden kırmızı-lacivertliler, sezona kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü.

Geçen sezon Play-Off yarı finalde elenen Altınordu bu sezon kadrosunda yaşadığı kayıplar sonrası umut vermedi. Kırmızı-lacivertli ekibin iyi mücadele ettiği ancak santrfor eksikliği nedeniyle oyununu skora yansıtamadığı dile getirildi. Yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle golcü takviyesi için çalışmaların hız kazandığı kaydedildi. Öte yandan Alparslan Zonguldak Kömürspor'la anlaşırken, Bahattin 68 Aksaray Belediyespor'un yolunu tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
