Altekma'da iç transferde iki imza

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde iki oyuncuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi orta oyuncu Ulaş Dokumacı (24) ve libero Arda Kara (27) ile 2'şer yıllığına yeniden anlaştığını duyurdu. Altekma daha önce iç transferde Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Hüseyin Şahin ve Boğaçhan Zambak ile dış transferde ise Oğuzhan Tarakçı, Berk Dilmenler, Paolo Zonca ve Jackson Young ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı