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Altekma'da iç transferde iki imza

Altekma'da iç transferde iki imza
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EFELER Ligi ekibi Altekma, iç transferde orta oyuncu Ulaş Dokumacı ve libero Arda Kara ile 2'şer yıllık sözleşme yeniledi.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde iki oyuncuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi orta oyuncu Ulaş Dokumacı (24) ve libero Arda Kara (27) ile 2'şer yıllığına yeniden anlaştığını duyurdu. Altekma daha önce iç transferde Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Hüseyin Şahin ve Boğaçhan Zambak ile dış transferde ise Oğuzhan Tarakçı, Berk Dilmenler, Paolo Zonca ve Jackson Young ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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